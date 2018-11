AZ Zeno kleurt oranje 24 november 2018

Van 25 november tot 10 december kleurt AZ Zeno in Knokke-Heist oranje. Het ziekenhuis ondersteunt hiermee de actie 'Orange your city / Orange the World'.





Het is een actie van Zonta International en Soroptimist International om de campagne 'Say no to violence against women' onder de aandacht te brengen. G"eweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten op wereldvlak. De Verenigde Naties lanceerden in 1991 de '16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld' met als doel een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes. Ze riepen alle vrouwenverenigingen in de wereld op om actie te voeren en zo de aandacht te vestigen op fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen. Soroptimist en Zonta nemen sinds enkele jaren actief deel aan de sensibiliseringscampagne", klinkt het bij het ziekenhuis. De kick-off van deze 16-daagse campagne wordt gegeven op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld. De campagne eindigt op 10 december, Internationale dag voor de Mensenrechten. Tijdens de "Orange the World"-campagne worden wereldwijd bekende gebouwen, monumenten of andere 'landmarks' oranje uitgelicht.





