AZ Zeno grijpt naast prestigieuze award 24 maart 2018

Het splinternieuwe AZ Zeno in Knokke-Heist zijn nominatie voor een prestigieuze award niet kunnen verzilveren.





Het ziekenhuis was op de vastgoedbeurs Mipim in het Franse Cannes, naast vier andere Belgische vastgoedprojecten, genomineerd in de categorie 'beste medisch complex'. Een project uit het Deense Kopenhagen haalde uiteindelijk de award binnen.





Alles samen waren 44 projecten van 23 landen geselecteerd uit 227 ingediende dossiers. Het AZ Zeno is geïnspireerd op het werk van René Magritte. (MMB)