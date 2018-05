Appassionata viert 25-jarig bestaan 04 mei 2018

Appassionata, het jongerentheaterproject van het Cultuurcentrum Knokke-Heist viert haar 25-jarig bestaan. Het is een project waarbij jaarlijks een 15-tal jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de regio, samen met regisseur Jan Charles, een theaterproductie op de planken zetten in Cultuurcentrum Scharpoord. 25 jaar geleden waren toenmalig Cultuurschepen Maxim Willems en Directeur Cultuurcentrum Karel Segers vastbesloten om meer jongeren naar het theater te lokken. Dat lukte door de oprichting van 'Appassionata'. De nieuwste productie kreeg de titel 'Sneeuw me. Laat me. Vergeet me. Vergeef me. Of. Sneeuw me. Bedek me met een dikke laag witte stilte.'





(MMB)