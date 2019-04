Alles voor het milieu: verbod op tuinmachines met 2-takt-motor MMB

12 april 2019

14u00 0 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist zal tegen de paasvakantie van 2021 het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt-motoren verbieden in de toeristische zones.

Het invoeren van elektrische taxi’s is zo dus alles behalve de enige klimaatvriendelijke maatregel. Op die manier wil het gemeentebestuur de emissie van CO2 verder beperken. Het gebruik van dergelijke tuinmachines in toeristische zones is trouwens nu al verboden in de paas- en zomervakantie.