Alles klaar voor heropbouw Sint-Niklaaskerk 16 februari 2018

Knokke-Heist Aan de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle zijn de voorbereidende werken voor de heropbouw hun eindfase genaderd. Met het optrekken van een bouwkraan zal de komende dagen het uitzicht rond de kerk grondig veranderen.

"Op 26 maart volgt uiteindelijk de eerste, officiële steenlegging van het project", zegt schepen van Patrimonium Piet De Groote (Gemeentebelangen). "Een eerder symbolisch moment. Het zal die dag exact vijf jaar geleden zijn dat de kerk afbrandde. "Dat beeld van de brandende Sint-Niklaaskerk zit bij heel wat Westkapellenaars nog steeds in het geheugen gegrift. Ondertussen is ook de nieuwe weg die schoolgaande kinderen veilig richting klaslokaal moet brengen klaar voor gebruik. Het gemeentebestuur sloopte ter hoogte van de Hoekestraat een muur om op die manier een nieuw voetpad te creëren richting de Vrije Basisschool Westkapelle. Het werfverkeer zal daardoor op elk moment van de dag gescheiden blijven van de kinderen. Ook voor het verminderd aantal parkeerplaatsen vond het gemeentebestuur een oplossing. De werken zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen", zegt De Groote. (MMB)