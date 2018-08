Alle partijen willen onderzoek naar alternatief voor proefeiland 18 augustus 2018

02u44 0 Knokke-Heist Gemeentebelangen, CD&V, Open Vld, Groen, sp.a en Vlaams Belang - de politieke partijen van Knokke-Heist, met uitzondering van N-VA - hebben een gezamenlijk standpunt geformuleerd over het mogelijke proefeiland voor de kust van Knokke.

De partijen waren samengekomen op vraag van burgemeester Leopold Lippens. Ze vragen dat de hogere overheden een breed, grondig en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek voeren naar alle mogelijke alternatieven voor de kustbescherming van Knokke-Heist. "Hierbij moeten ecologie, economie en toerisme evenwaardige pijlers worden", klinkt het. De plannen veroorzaakten politieke beroering in ons land. Lippens is een groot tegenstander en verspreidde al flyers en affiches. Er is ook een petitie in de maak om de plannen te dwarsbomen. Dat N-VA de gezamenlijke verklaring niet bijwoonde, is geen verrassing. Ze steunt partijgenoot en Vlaams minister Ben Weyts, die zoekt naar oplossingen om de kust beter te beschermen tegen stormen. "Dit standpunt van alle partijen is ook wel het onze", zegt raadslid Cathy Coudyser (N-VA). "Ik ben tevreden dat het gezond verstand terugkomt. Maar we vragen dan ook om de hele communicatiecampagne 'verzet tegen het eiland' te stoppen, de petitie stil te leggen en de affiches uit het straatbeeld te verwijderen. Enkel zo kan de sereniteit rond dit dossier terugkeren. We willen onze inwoners een onbezorgde toekomst geven in Knokke-Heist. Daarom kijken wij uit naar de toeristische impact en naar de nieuwe kansen die dit dossier voor het toerisme met zich meebrengt. Wij willen een totaaloplossing." (BHT)