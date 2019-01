Alle culinaire adresjes van Knokke-Heist en omgeving in één brochure Mathias Mariën

29 januari 2019

16u08 0 Knokke-Heist De brochure ‘Toprestaurants Knokke-Heist & omgeving 2019’ is dinsdagochtend officieel voorgesteld. Simpel gezegd worden de Michelin en Gault&Millau toppers samengebundeld in een heerlijk culinair overzicht.

“Knokke-Heist heeft de voorbije jaren in België en ver daarbuiten een bijzonder sterke culinaire reputatie opgebouwd en is absolute koploper op vlak van gastronomie”, klonk het op de voorstelling. “Dit bewijzen nogmaals de uitzonderlijke resultaten in de smaakvolle brochure: 20 Michelinsterren verdeeld over 16 restaurants alsook 79 culinaire adressen geselecteerd door ook Gault&Millau met maar liefst 8 nieuwkomers en 16 stijgers.”

Volgens de dienst Toerisme heeft Knokke-Heist vele karakters en kan je de gemeente niet samenvatten in één zin. “Zowel voor de levensgenieter als de fijnproever heeft Knokke-Heist alles in huis. Fashion shoppen, kuieren langs de zandstranden, een blik op de buitengewone kunstcollecties of gastronomisch toptafelen… alles is er mogelijk. In Knokke-Heist vinden mensen toprestaurants die aan elke smaak beantwoorden.”

In deze brochure werden ook buiten Knokke-Heist, binnen een straal van 25 kilometer, tal van culinaire adresjes opgenomen. Samengevat omvat de brochure alle culinaire hoogstandjes in Knokke-Heist en dichte omgeving. Wie interesse heeft, kan een brochure vragen bij de dienst Toerisme Knokke-Heist.