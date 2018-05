Algerijnen maken amok bij apotheek 02 mei 2018

Twee Algerijnen moeten zich binnenkort voor de correctionele rechtbank verantwoorden nadat ze maandagmiddag een apotheek in het Duinenwater in Knokke-Heist binnendrongen. Het duo gedroeg zich vrij opdringerig tegen de verantwoordelijke en vroegen daarbij een kalmeermiddel dat enkel op voorschrift verkrijgbaar is. Uit de apotheek werd op datzelfde moment een bril gestolen. Toen de apothekeres hen hierover aansprak, kreeg ze de bril terug. Hun vertrek uit de apotheek ging vervolgens gepaard met het nodige verbaal geweld. De politie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Uit verder onderzoek bleek bovendien dat één van hen op 25 april 's nachts samen met acht anderen de haven van Zeebrugge was binnengedrongen. Hij werd toen ontdekt door het veiligheidspersoneel. Naast de diefstal, zal hij zich dus ook daarvoor moeten verantwoorden voor de rechter.





(MMB)