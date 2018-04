Algemeen directeur Casino ontslagen 12 april 2018

Frank Massop-Peters, algemeen directeur bij Grand Casino Knokke, is op staande voet ontslagen. Dat laat concessiehouder Napoleon games weten.





De Nederlander stond sinds begin 2016 aan het hoofd van het casino en liet van het begin verstaan dat er veel werk aan de winkel was om het imago van het Knokse casino terug op te krikken. De directie van het Napoleon Games Grand Casino Knokke voerde in de zomer 2016, onder leiding van Frank Massop-Peters, nog een grondige renovatie uit. Daarbij werd de slotafdeling van het gelijkvloers naar boven gebracht.





Daardoor beschikt het Casino nu op het gelijkvloers over een moderne en frisse ontvangstruimte. Men zette ook volop in op beleving. Toch kwam er een kink in de kabel en werd de Nederlander de deur gewezen. De reden van zijn ontslag is niet bekend. Eind deze maand wordt in principe zijn opvolger bekend gemaakt.





(MMB)