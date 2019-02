Alexandru C. (24) blijft in de cel voor moord op Sofie Muylle op het strand van Knokke Siebe De Voogt

22 februari 2019

17u18 0 Knokke-Heist Alexandru C. (24) blijft twee maanden langer in de cel in het dossier rond de moord op Sofie Muylle. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Het blijft wachten op de afronding van het moraliteitsonderzoek en het verslag van de psychiaters alvorens de zaak naar het hof van assisen kan doorverwezen worden.

Het lichaam van Sofie Muylle werd op 22 januari 2017 aangetroffen op het strand van Knokke. Zeven maanden later werd de Roemeense hoofdverdachte, ook gekend als “de man met de blauwe jas”, aangehouden voor moord. Vorige zomer hield de onderzoeksrechter hem ook aan voor verkrachting. Om de doodsoorzaak van de Roeselaarse te onderzoeken, stelde de onderzoeksrechter een college van tien deskundigen aan. Over de inhoud van hun verslag, liggen de meningen uiteen. Volgens de verdediging toont het aan dat hun cliënt de jonge vrouw niet vermoordde. Het parket is een andere mening toegedaan. Eind vorig jaar werd op het strand van Knokke een reconstructie gehouden van de feiten. Alexandru C. werkte naar verluidt goed mee aan die wedersamenstelling.