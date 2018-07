Al meteen tweede zeehond opgevangen 23 juli 2018

Nauwelijks een paar dagen nadat een eerste zeehondenpup van het seizoen aanspoelde op het strand van Westende, is zaterdag ook een tweede zeehond gestrand. Het dier werd gevonden in Knokke-Heist. Ook dit keer gaat het om een gewone mannelijke zeehond die te vroeg van zijn moeder werd gescheiden. "Het gaat net als de pup van vorige woensdag om een jong dier. De pup is amper 3 tot 6 weken en weegt slechts 11,6 kilogram. Deze pup heeft alleen geen kans op overleven", vertelt Jonathan Meul, dierenverzorger in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Daar kan het dier nu op krachten komen. Over enkele maanden mag het dan weer de zee in. (BHT)