Airshow afgelast: "Strand twee dagen afsluiten? Onmogelijk" 22 juni 2018

02u59 0 Knokke-Heist Het North Sea Air Festival voor de kust van Knokke-Heist is afgelast.

Op de avond van 21 juli, de nationale feestdag, zou er boven de zee een groots opgevatte en spectaculaire airshow plaatsvinden met straaljagers, acrobatietoestellen en helikopters.





Enkele maanden geleden werd hiervoor een principieel akkoord gegeven door het gemeentebestuur, weliswaar onder voorwaarde van verdere uitwerking. Bij deze praktische uitwerking van het veiligheidsplan te land, ter zee en in de lucht bleken de veiligheidsvoorwaarden evenwel van die aard te zijn dat het niet mogelijk is om in volle zomer, op 21 juli, dergelijke airshow te organiseren boven het strand.





Bommenwerper

"We zouden ons strand twee dagen volledig moeten afsluiten. Voor ons was dat een onmogelijke piste midden in het toeristische seizoen", verklaart burgemeester Leopold Lippens (GBL) de beslissing. "Stel je voor dat het 25 graden is en hier tienduizenden mensen rondwandelen in Knokke-Heist. Hoe moeten we dat uitleggen dat ze niet op het strand of in het water mogen? Dat gaat simpelweg niet." De burgemeester laat wel de poort open voor de toekomst. Al zullen er dan wel andere voorwaarden aan de organisatie moeten verbonden zijn.





Het North Sea Air Festival zal dit jaar alvast niet doorgaan. Met het F-16-demoteam van de Belgische luchtmacht, de Britse B-17-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog en het gerenommeerde Breitling Jet Team uit Frankrijk had de organisatie nochtans genoeg publiekstrekkers. (MMB)