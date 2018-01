Agent krijgt rook binnen bij brand boven Savoye 02u28 0

Er is zaterdagavond brand ontstaan in een appartement op de vierde verdieping boven restaurant Savoye in de Dumortierlaan in Knokke-Heist. De bewoners waren rond 21 uur aan het koken, toen een potje op hun fornuis plots vuur vatte. De vlammen zetten meteen ook de dampkap in lichterlaaie. De politie was als eerste ter plaatse en kon de vier bewoners van de flat naar buiten leiden.





Ook vier aanwezigen in het appartement boven de getroffen flat werden geëvacueerd. Eén politie-inspecteur raakte bij de evacuatie licht bevangen door de rook en werd voor een controle overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur uiteindelijk relatief snel onder controle. De schade bleef zo beperkt tot de keuken. De rest van het appartement bleef bewoonbaar. Het restaurant op de benedenverdieping moest niet ontruimd worden. De Dumortierlaan was tijdens de bluswerken plaatselijk een tijd afgesloten voor het verkeer. (SDVO)