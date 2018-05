Aftellen naar stripfestival 23 mei 2018

Goed nieuws voor stripliefhebbers: op zondag 27 mei is er opnieuw het stripfestival in het casino. Volgens de organisatie is het een unieke stripbeurs met een rijk aanbod aan activiteiten voor jong en oud. Je ziet er de top van de hedendaagse striptekenaars aan het werk en zelfs een graffitikunstenaar laat zich ter plaatse inspireren door het beeldverhaal. Kinderen kunnen zich uitleven in toffe originele stripworkshops. Het stripfestival vindt plaats tussen 10 en 17 uur. Info: www.stripfestivalknokkeheist.be