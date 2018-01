Afscheid van verongelukte landbouwer (75) 02u32 0

Familie, vrienden en kennissen nemen komende vrijdag om 10 uur afscheid van landbouwer Robert Vandepitte (75) in de Sint-Vincentiuskerk in Ramskapelle. De crematie achteraf gebeurt in familiekring. Nog tot dinsdagavond kan je een laatste groet aan Robert brengen in uitvaartcentrum Bleyaert langs de Natiënlaan. De landbouwer kwam donderdagochtend om het leven bij een ongeval met zijn tractor. Hij werd vermoedelijk onwel, waarna hij uit het voertuig viel. De tractor kwam daarna op de landbouwer terecht. Alle hulp kwam te laat. "Hij kon het werken niet laten en was altijd en overal in de weer", beschrijft zijn familie Robert. Robert laat een vrouw en twee kinderen na. (MMB)