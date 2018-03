Afpersers stoppen man in koffer en laten hem voor dood achter 24 maart 2018

02u41 0

Twee criminelen uit het Antwerpse hebben in de Brugse rechtbank 3 en 4 jaar cel gekregen voor zware feiten van afpersing en diefstal met geweld. Die dateren al van 8 april 2014.





Die nacht plukten de mannen een Knokkenaar van straat in de kustgemeente. Ze troggelden zijn geld, rugzak en polshorloge af en stopten hem in de koffer van hun wagen. De overvallers raasden over de E40 richting binnenland en reden af in Beernem. In de buurt van de afrit sloegen ze hun slachtoffer in elkaar en lieten hem voor dood achter. De man werd ontdekt door een politiepatrouille en lag enkele dagen in het ziekenhuis met onder meer een klaplong. Volgens zijn verklaringen moest hij zijn twee belagers nog geld van een eerdere drugsdeal. De mannen kon nooit aangetroffen worden. De rechter beval hun onmiddellijke aanhouding. (SDVO)