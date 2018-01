Afbraak kliffen herneemt maandag, nog opletten in weekend 02u38 0

De kliffen op het strand van Knokke-Heist worden maandag verder gebroken in opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Gisterochtend waren de werklieden van de technische dienst van de gemeente volop doorgangen aan het graven in de kliffen, die op sommige plaatsen tot twee meter hoog zijn. Het nivelleren ervan kon nog niet volledig afgerond worden. Daarvoor krijgt de gemeente maandag de hulp van een aannemer die is aangesteld door Maritieme Dienstverlening. In het weekend blijft het voor wandelaars dus opletten geblazen. Naast het mooie uitzicht verbergen de kliffen namelijk ook enkele gevaren. Vooral aan kinderen wordt afgeraden onder de kliffen te wandelen. (MMB)