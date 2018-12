Actie Lakeside Paradise brengt 1.453 euro op voor goede doel Mathias Mariën

22 december 2018

09u49 0 Knokke-Heist De ijsberen en de wakeboarders hebben niet voor niets hun beste beentje voorgezet op de eerste ijsduik en de wake for life aan het Lakeside Paradise in Knokke-Heist. Hun actie bracht 1.453 euro op.

De centen zullen gebruikt worden voor de aankoop van een aan de noden aangepast busje voor Het Vlot te Heist. “Een mooie actie waar de kinderen veel plezier zullen aan beleven, en die nu al voor herhaling genoteerd staat op zondag 1 december 2019", klinkt het bij de initiatiefnemers. Het Vlot is een therapeutisch kinderdagverblijf en onderdeel van het Centrum van de Oostkust. De kindjes in Het Vlot komen uit de regio van Knokke-Heist, Brugge tot in Oostende. De organisatie wil dermate goed werk leveren dat ze alle kindjes met plezier bij hun thuis gaan ophalen. Maar dat gaat niet zomaar. De aan te kopen bus moet nog volledig omgebouwd worden naar de noden van deze kindjes. Alle stoelen moeten verstelbaar zijn, de bus moet rolstoelvriendelijk zijn en nog zo veel meer dure aanpassingen zijn vereist.