Achterkleinzoon oud-burgemeester op lijst N-VA 24 februari 2018

N-VA Knokke-Heist krijgt versterking van de 28-jarige Anthony Deklerck. Anthony is de achterkleinzoon van Lodewijk (Louis) De Klerck, burgemeester van 1912 tot 1926, en is gekend in de hotelsector. "Ik wil mij inzetten voor de gemeente en in de voetsporen treden van mijn overgrootvader. Knokke-Heist verdient anno 2018 een nieuw elan, met frisse nieuwe ideeën. We moeten als toeristische kustgemeente opnieuw voortrekker worden en ons internationaal op de kaart zetten", verduidelijkt De Klerck zijn keuze voor N-VA.





Fractieleidster Cathy Coudyser is enthousiast over de nieuwe naam op de lijst. "We hebben onze hotels en horeca hard nodig. Ze verdienen voldoende ondersteuning, want ze dragen bij tot een bruisende gemeente en een grote tewerkstelling. Daar kan Anthony een belangrijke rol in spelen."





(MMB)