Aantal zestigplussers blijft stijgen 26 juli 2018

Het aantal zestigplussers blijft maar stijgen in Knokke-Heist. Dat blijkt uit de meest recente bevolkingscijfers.

Er kwamen in 2017 131 zestigplussers bij, al voor het zevende jaar een stijging. Ze vormen 44 procent van de Knokke-Heistse bevolking. De badplaats telde op 31 december 2017 33.068 inwoners. Dat aantal daalt al zes jaar aan een stuk. De dienst Burgerzaken noteerde 170 geboorten en 481 sterfgevallen.





"We kennen al sinds 1975 een grotere sterftegraad dan geboortegraad, met uitzondering in 1988 toen beiden gelijk waren", zegt schepen van Burgerzaken Daniël Despiegelaere (GBL). Opvallend: er wonen meer vrouwen dan mannen in Knokke-Heist: 17.190 vrouwen tegenover 15.878 mannen. Knokke is de grootste deelgemeente en kreeg er ook de meeste nieuwe inwoners bij. In Heist en Westkapelle noteerden ze een daling. 4 op de 10 inwoners zijn alleenstaanden. Het grootste gezin in de gemeente bestaat uit 7 kinderen. Tot slot komen er ook steeds meer buitenlanders in Knokke-Heist wonen. De Nederlanders vinden de badstad het meest gezellig. (BHT)





