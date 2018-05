960 ton bomen en struiken gerooid, en dat is goed 01 juni 2018

02u35 0

Park58 in Knokke-Heist ziet er sinds kort helemaal anders uit. De voorbije maanden heeft de gemeentelijke groendienst, in samenwerking met de vzw Footstep afdeling 360° Groen en de ploeg van Natuurpunt, ongeveer 960 ton uitheemse bomen en struiken uit het park verwijderd. Het gaat om populieren, abelen, esdoorns en verscheidene soorten heesters zoals vogelkers en sneeuwbes. Het resultaat is een halfopen duingebied waar de overgebleven beplanting veel meer licht krijgt. Ondertussen is er aan de rand van dit duinenlandschap al een 120-tal inheemse bomen bijgeplant. De werken waren nodig om alle soorten planten en insecten te kunnen laten overleven. Wandelaars hebben er automatisch een beter zicht door. Fietsen blijft verboden, omdat dit te gevaarlijk is voor de vele voetgangers. (MMB)