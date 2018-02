84-jarige vrouw sterft na val met elektrische fiets 14 februari 2018

Een 84-jarige vrouw uit Knokke-Heist is gisterenochtend om het leven gekomen bij een zware valpartij met haar elektrische fiets.





De bejaarde fietste gisterochtend rond 11 uur langs de Herenweg in Westkapelle, niet ver van haar woning. Een bestuurder van een lichte bestelwagen verklaarde aan de politie dat hij de vrouw van haar fiets zag vallen. De tachtiger was op slag dood. "Volgens de eerste vaststellingen is er van een aanrijding geen sprake", klinkt het bij het parket, dat een verkeersdeskundige ter plaatse stuurde. De precieze omstandigheden van het ongeval worden vandaag verder onderzocht.





De politie sloot de Herenweg een tijdlang af voor alle verkeer en bracht intussen de nabestaanden op de hoogte. De brandweer plaatste in de Herenweg een tent over het lichaam. (MMB)