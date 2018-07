81-jarige beroofd van handtas 14 juli 2018

Donderdagmiddag is een 81-jarige vrouw in Knokke het slachtoffer geworden van een diefstal met geweld. Het slachtoffer werd in de inkomhal van haar appartementsgebouw langs achter benaderd door een man.





De verdachte beroofde haar op gewelddadige wijze van haar handtas, maar de vrouw raakte hierbij niet gewond. Buiten stond een andere verdachte met een scooter de overvaller op te wachten. Dankzij een getuige en de ANPR-camera's kon de politie snel de achtervolging inzetten. Tijdens die achtervolging werden snelheden tot 160 kilometer per uur gehaald. Enkele kilometers voorbij de grens konden de verdachten uiteindelijk door de Nederlandse politie ingerekend worden. De buit werd in de scooter aangetroffen.





De overlevering van de verdachten wordt gevraagd. Het gaat om A.B. (geboren in 1994) uit het Luikse en J.P. (geboren in 1969) uit Flémalle.





