8.268 euro subsidie voor MUG-heli 07 juni 2018

Zoals elk jaar verleent het gemeentebestuur van Knokke-Heist subsidies aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening voor de werking van de MUG-heli. Dit jaar gaat het om 8.268 euro. Hiermee verzekert het gemeentebestuur een goede werking van de MUG-helikopter zodat alle inwoners en verblijfsgasten in geval van nood snel geholpen kunnen worden. Voor Knokke-Heist is deze reddingshelikopter van levensbelang wanneer het MUG-team interventies in moeilijk toegankelijke gebieden moet uitvoeren. (MMB)