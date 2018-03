78 patiënten verhuisd naar nieuw ziekenhuis BABY JULES NOG NET GEBOREN OP OUDE CAMPUS AZ ZENO BART HUYSENTRUYT

23 maart 2018

02u42 0 Knokke-Heist Het AZ Zeno heeft, met hulp van het Rode Kruis en de politie, in een paar uur tijd 78 patiënten verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis in Knokke. Daarmee is het nieuwe, iconische gebouw nu echt geopend.

De grootschalige verhuis startte gisteren al om 6 uur 's ochtends. "Ik moest al om kwart voor zes naar het ziekenhuis komen om mijn vrouw en ons pasgeboren kindje te vergezellen", vertelt Bram De Bruyckere, die woensdag voor het eerst vader werd.





Nog geen 24 uur na de bevalling gingen zijn vrouw Kimberly en hun zoontje Jules mee met de ambulance, twee kilometer verder, naar de nieuwe campus. "Het is prima verlopen", zeggen de kersverse ouders. "We hadden vooraf gehoopt om die verhuis niet te moeten meemaken, maar een geboorte heb je niet te plannen. Uiteindelijk is het wel leuk om te horen dat Jules de voorlaatste baby was in de Graaf Jansdijk."





Spoed

Het gezinnetje was één van de 78 patiënten die de verhuis gisteren meemaakten. Het aantal patiënten dat nog in het oude ziekenhuis verbleef, was de laatste maanden al wat afgebouwd. Operaties werden uitgesteld na de verhuis. "We konden rekenen op tien ziekenwagens van het Rode Kruis, enkele minibusjes en een zestigkoppig verhuisteam om de patiënten te begeleiden", zegt Bart De Waele, directeur Zorg in het AZ Zeno. "We hebben deze verhuis de voorbije maanden tot in de kleinste details voorbereid zodat we niet voor verrassingen kwamen te staan. Maar dan nog zijn er altijd onvoorziene omstandigheden. Zo kwamen nog drie patiënten via de spoedafdeling binnen in de nacht van woensdag op donderdag."





Hard werken

Tegen 16 uur waren alle 78 patiënten op hun nieuwe kamers aangekomen. "Het is een mooie, ruime kamer. Twan (2,5 jaar) heeft hier zelfs meteen een bad genomen en de speelkamer uitgetest", vertelt mama Liesbeth Blomme, die met haar zoontje op de afdeling pediatrie ligt. De jongen heeft sinds enkele dagen een hoofdwonde, die verzorgd moet worden. Voor de medewerkers van het Rode Kruis was het hard werken.





"We hebben zo'n grootschalige verhuis al eens meegemaakt, toen het ziekenhuis van Sijsele sloot en de patiënten naar Eeklo moesten verhuizen", zegt Peter Warlop van het Rode Kruis Knokke-Heist. "Om de vijf minuten hebben we patiënten van de ene naar de andere locatie gebracht. In het nieuwe ziekenhuis werden ze ontvangen in een wachtruimte waar ze van de brancard op hun nieuwe bed werden gelegd."





Volgende week donderdag verhuizen de meeste patiënten van de campus Blankenberge naar het nieuwe ziekenhuis langs de Kalvekeetdijk. Het vroegere ziekenhuis van Knokke is vandaag definitief gesloten en wordt een woonzorgcentrum.