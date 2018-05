60 jaar huwelijk voor Gilbert en Lisette 18 mei 2018

02u36 0

Gilbert Janssens en Lisette Bruneel vierden in Knokke-Heist hun 60ste huwelijksverjaardag. Schepen Piet De Groote feliciteerde het koppel in naam van het gemeentebestuur. Gilbert (81) en Lisette (83) stapten op 9 mei 1958 in het huwelijksbootje in Heist. Gilbert en Lisette kuieren graag rond op rommelmarkten en staan ook soms zelf als verkopers op een prondelmarkt. Vroeger trokken ze met de caravan naar Bouillon in de Ardennen. Lisette is lid van Eglantier en S-plus waar ze soms meedoet aan de activiteiten. Het paar heeft 3 kinderen, 3 kleinkinderen en 1 achterkleinkind





(MMB)