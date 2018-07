60.000ste bezoeker For Freedom Museum gehuldigd 18 juli 2018

Tijdens haar bezoek aan het For Freedom Museum, op uitnodiging van KBC-Oostkust, werd Rita De Keyser uit Knokke-Heist, als 60.000ste bezoeker gevierd en in de bloemen gezet. Zij mocht, als aandenken, uit handen van conservator Freddy Jones een historisch werk ontvangen: 'The Raid op Zeebrugge'van de hand van gouverneur Carl Decaluwé en Tomas Termote. Het For Freedom Museum in Ramskapelle is een museum waarin aandacht wordt besteed aan de bevrijding van West-Vlaanderen en aan de Slag om de Schelde.





(MMB)