6.428 euro voor goede doel in Casino Knokke en Middelkerke

Tussen 1 december 2017 en 8 januari 2018 was er in het Grand Casino Knokke en Middelkerkeo pnieuw de actie Cheers for Charity. Per verkocht glaasje bubbels ging er 1 euro naar het goede doel. Het eindbedrag werd daarna verdubbeld door Napoleon Games. In totaal bracht dit benefietproject 6.428 euro op. Vertegenwoordigers van Knokke(n) voor dieren en KickCancer ontvingen elk een cheque van 2.839 euro. Daarnaast kan ook het Sint-Jozefslyceum Knokke, in samenwerking met Heartsaver, rekenen op 750 euro voor de plaatsing van een AED- toestel.





(MMB)