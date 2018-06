55 superbolides vertrekken aan Casino 11 juni 2018

Aan het Casino van Knokke stonden gisteren 55 superbolides aan de startlijn van de prestigieuze Eagle Run.





Dat is een exclusief evenement dat ook elders ter wereld op de meest mondaine plaatsen gehouden wordt. De Eagle Run werd gecombineerd met de Only White-avond in het Casino van Knokke. "We rijden vier tot vijf uur per dag, genieten tussendoor van exclusieve gastronomie en logeren op toplocaties", zegt deelnemer Patrick Thorez.





"Na Knokke komt het evenement ook nog langs in Le Mans, Bordeaux, Madrid en Saint-Tropez. Het is een dag die je sowieso niet snel vergeet." De tocht van de droombolides ging langs de mooiste plekjes in Knokke verder naar onder meer Damme en Brugge. (BHT)