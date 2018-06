55 droomwagens starten Europese roadtrip aan Casino 06 juni 2018

Wie in Knokke-Heist rondloopt, kan zich altijd wel vergapen aan de luxueuze en exclusieve wagens die er rondrijden, maar zondag kijk je je er pas echt de ogen uit.





Fans van snelle en mooie bolides kunnen zondag écht hun hart ophalen tijdens de start van de eerste editie van de Eagle Run, een bijzondere roadtrip. Aan de start staan 55 exclusieve auto's, waaronder een Porsche GT2RS, een Ferrari F12 Superfast, een Mclaren 570S, een Lamborghini Huracan Performante en een Mercedes GT-R AMG. De chauffeurs van de droombolides doorkruisen tijdens hun roadtrip in acht dagen een deel van Zuid-Europa.





Onderweg houden ze halt in zes steden: Le Mans, Bordeaux, Bilbao, Madrid, Andorra en Saint-Tropez. Maar de start van het avontuur is in Knokke aan het Casino. Op die plek geeft burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens om 10.30 uur het startschot.





De 55 sportwagens zetten nadien koers richting Saint-Tropez, waar ze op 16 juni aankomen. (MMB)