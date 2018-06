51 galerieën gooien deuren open 30 juni 2018

02u31 0

In 51 deelnemende galerieën in Knokke-Heist staan vandaag en morgen heel wat bijzondere kunstwerken en creaties in de schijnwerpers. De 23ste Art Knokke-Heist brengt een illustratie van diverse kunststromingen van klassieke kunst, over popart tot modern art. Het vernissageweekend is voor kunstliefhebbers en -kopers steevast een begrip en vindt drie keer per jaar plaats: in het eerste weekend van de paas-, zomer- en herfstvakantie. De Art-brochure leidt je via een boeiende kunstwandeling tot bij de mooie en exclusieve galerieën in Knokke-Heist. (MMB)