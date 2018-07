45.000 bezoekers op eerste Knokke Hippique 05 juli 2018

Het eerste weekend van Knokke Hippique was een groot succes. Op zondagavond tikte het event af op 45.000 bezoekers. "We kijken heel tevreden terug op de vierde editie van Knokke Hippique. De weergoden waren ons uiterst gunstig gezind, er werden topprestaties neergezet, het publiek ging volledig uit de bol tijdens de optredens en de spektakels verliepen vlekkeloos. We hopen de volgende twee weekends ook zoveel bezoekers te kunnen begroeten", aldus een enthousiaste Stephan Conter van Stephex Group, organisator van Knokke Hippique. Wie het eerste weekend gemist heeft kan nog tot en met zondag 8 juli en van woensdag 11 juli tot en met zondag 15 juli terecht op het Knokke Hippique Summer Circuit. Knokke Hippique is elk jaar were de zomerse hoogmis van de paardensport aan de kust. (MMB)