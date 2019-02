42-jarige steelt 18 flesjes parfum in Knokke Mathias Mariën

08 februari 2019

11u54 0

Een 42-jarige man moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden omdat hij 18 flesjes parfum stal in een parfumerie in Knokke. De politie kwam de man snel op het spoor. De dief had het vooral gemunt op de zogenaamde ‘testparfums’, parfums die klanten gratis kunnen uitproberen. Daar had hij er twaalf van op zak. De zes andere waren nieuwe parfums. De rechter zal in snelrecht oordelen over zijn straf.