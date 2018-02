400 gedumpte vissen uit vijver gehaald GROOT ZUURSTOFTEKORT IN WATER DOOR SOORTEN DIE ER NIET THUISHOREN MATHIAS MARIËN

17 februari 2018

02u29 0 Knokke-Heist De dienst Milieu heeft gisterenmiddag meer dan 400 vissen uit de vijver in het Willemspark in Heist gehaald. De actie was nodig, omdat er een groot zuurstoftekort dreigde in het water. De oorzaak: particulieren die massaal hun goudvissen en schildpadden in de vijver dumpen. "De schildpadden vallen bovendien andere vissen en eenden aan", zegt schepen van Milieu Annie Vandenbussche.

De afgelopen maanden ontstond er een overvloed aan vissen en schildpadden in de vijver van het Willemspark. Het gemeentebestuur besloot daarop in te grijpen. Gisterenmiddag waren arbeiders van Sportvisserij Vlaanderen volop bezig met een schepnet in het ijskoude water. Hun opdracht was duidelijk: zoveel mogelijk 'onnatuurlijke vissen' uit de vijver scheppen. Een taak die opvallend vlot verliep. Met één schep in het water kwam meteen een handvol vissen naar boven. Na enkele uren werk stopte de teller op iets meer dan 400 vissen. Een straf aantal, gezien de relatief beperkte oppervlakte van de vijver. Langs de oever was er dan ook een bijzonder beeld te zien. Emmers vol goudvissen, Aziatische karpers en andere visjes maakten het probleem pijnlijk duidelijk.





Winterslaap

Schepen van Milieu Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen) ziet het opkuiswerk met lede ogen aan. "Blijkbaar is het Willemspark een geliefkoosde plek om vis te dumpen. We vinden werkelijk allerlei soorten terug", zegt Vandenbussche. De noodzaak om de vijver leeg te maken, is volgens haar groot. "Er dreigde een groot zuurstoftekort in het water door de aanwezigheid van de vele goudvissen. Het grote probleem is dat die vissen blijven kweken. Voor de biodiversiteit was het noodzakelijk de vijver deels leeg te scheppen", zegt de schepen. Helemaal klaar is het werk nog niet. De schildpadden zitten door hun winterslaap ingegraven. Pas in mei zullen die verwijderd kunnen worden. "Ook dat is nodig", stelt Annie Vandenbussche. "De schildpadden vallen andere vissen en eenden aan. Het is de enige oplossing om het biologisch evenwicht in en rond de vijver te bewaren."





Eigenaars?

Op de vraag wie de vissen consequent dumpt, heeft voorlopig niemand een antwoord. "Het wordt moeilijk om dat te achterhalen", zegt Vandenbussche. "Het belangrijkste is dat de vijver nu opnieuw 'proper' is. De dieren worden overgebracht naar een privévisvijver. In samenwerking met Natuurpunt zal bekeken worden of de actie in de toekomst moet herhaald worden."