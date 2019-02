40.000 vrachtwagens vol zand én extra werken moeten Knokke-Heist beschermen tegen kliffen Mathias Mariën

08 februari 2019

11u02 4 Knokke-Heist In Knokke-Heist start eind deze maand de eerste fase van een grote strandsuppletie. Op het strand wordt zo'n 280.000 kubieke meter zand opgespoten, dat zijn 40.000 forse vrachtwagens. “Tegen het einde van het jaar beginnen de werken om te zorgen dat er zich minder kliffen vormen bij stormweer”, klinkt het bij de gemeente.

De kliffen aan de Belgische stranden zorgden de voorbije maanden en jaren al voor verhitte discussies. Hoewel ze mooie plaatjes opleveren voor wandelaars, zijn de kliffen gevaarlijk én zorgen ze ervoor dat de kustlijn minder beschermd is. Jaarlijks kost het onderhoud van de stranden ook zo’n vijf miljoen euro. Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) vindt dat weggegooid geld. “De werken die de voorbije jaren zijn uitgevoerd, hebben zeker voor een betere kustverdediging gezorgd. Helaas is het Masterplan Kust ondertussen ingehaald door de realiteit van de stijgende zeespiegel en de klimaatverandering. Er is meer ambitie nodig. We kunnen niet eindeloos blijven betalen voor zandopspuitingen”, liet Vandenberghe eerder in deze krant optekenen. Omdat er voorlopig geen andere opties zijn, blijft opspuiten echter de meest efficiënte oplossing.

In Knokke-Heist denken ze anders over de zandopspuitingen. Volgens het gemeentebestuur heeft het wel degelijk zin. En áls het ‘nieuwe’ zand al wegspoelt, vormt het nog steeds een buffer in zee. Steve Timmermans van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) treedt die stelling bij. “Het zand vlakt zich weliswaar uit richting de laagwaterlijn, maar de volumes zijn nog aanwezig en bieden nog steeds bescherming tegen een honderdjarige storm. Het klopt dus niet dat al dat zand volledig wegspoelt”, aldus Timmermans.

Drie miljoen euro

Op 25 februari start op het strand van Knokke daarom de eerste fase van een grote standsuppletie. Kostprijs voor de Vlaamse Overheid: ruim 3 miljoen euro. In ruil daarvoor wordt er 280.000 kubieke meter zand opgespoten. De werken zullen tegen de paasvakantie - en dus de start van het nieuwe seizoen - afgerond zijn. Ook voor de strandbars zal er dus geen probleem zijn. De suppletie gebeurt in verschillende fases. Op 13 februari start de aanvoer van alle materiaal. Afhankelijk van het weer zal de firma Jan De Nul Group rond 21 februari de drijvende leiding in zee aan land brengen. Vanaf 25 februari wordt het zand dan via een sleephopperzuiger gedurende drie tot vier weken op het strand gespoten. Bulldozers nivelleren vervolgens de opgespoten zandhopen en herstellen het oorspronkelijke profiel van de strandzone.



Extra maatregelen

De gemeente Knokke-Heist laat weten dat er vanaf eind dit jaar extra maatregelen worden genomen om het strand minder ‘kliffengevoelig’ te maken. In verschillende fases zal een vooroever- of onderwatersuppletie uitgevoerd worden. Die zal dienst doen als ‘fundering’ van het strand. Daarvoor wordt beroep gedaan op zand afkomstig van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Dat zand voldoet aan alle ecologische eisen om te gebruiken voor het onderwaterstrand. Daarna volgt nog de aanvoer van een restvolume zand op het hogere strand. Die maatregelen moeten voldoende bescherming bieden tegen een 1.000-jarige storm.