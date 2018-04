37 maanden voor inbraakpoging 13 april 2018

02u51 0

Een 47-jarige Nederlander, Dirk V., heeft in het Gentse hof van beroep 37 maanden cel gekregen nadat hij bleef ontkennen het brein te zijn bij een inbraak.





Het hof achtte hem medeplichtig. Hij en twee kompanen hadden die nachten werk om door de twee muren in een wapenhandel in Knokke-Heist te geraken. Toen ze met een voorhamer nog maar één muur te gaan hadden, werden ze door de politie betrapt.





Alle drie kwamen ze af met extreem ongeloofwaardige verhalen, de twee kompanen zeiden dat ze een paard zagen staan en het wilde strelen, Dirk V. lag onder een deken op de achterbank van een wagen met een walkietalkie bij zich. Zijn excuus? Hij lag gewoon te rusten in zijn wagen.





"Ongeloofwaardig", vond de procureur-generaal die de bevestiging van 37 maanden celstraf vroeg en kreeg. "Hij is het brein achter de inbraak en hield zich op de achtergrond. V. stuurde twee domme krachten vooruit om gaten te boren." (DJG)