33 maanden cel voor inbreker die enkel wat spaghettisaus opwarmde en kleren waste in villa Siebe De Voogt

14 maart 2019

16u30 0 Knokke-Heist Een 20-jarige inbreker heeft in de Brugse rechtbank 33 maanden cel gekregen voor een poging tot inbraak in Nevele en twee inbraken in villa’s in Knokke. Nochtans warmde de Marokkaan er enkel spaghettisaus op en waste hij z’n kleren met de wasmachine van de eigenaars.

“Dit was allesbehalve een strooptocht of opnieuw het werk van een zoveelste Roemeense inbrekersbende.” De advocate van Houssam A. vond de vordering van het parket tegen haar cliënt vorige maand veel te zwaar. Toch gaf de rechtbank de 20-jarige Marokkaan donderdagmorgen de gevorderde 33 maanden cel voor twee inbraken, twee diefstallen, een winkeldiefstal en het feit dat hij illegaal in België verblijft. Op 25 oktober vorig jaar trof de politie hem aan in een villa in Knokke. Ook enkele dagen voorheen was A. al eens een woning binnengedrongen. Hij vond er niets beter op dan spaghettisaus op te warmen in een pot op het vuur en maakte van de afwezigheid van de bewoners ook gebruik om zijn kleren te wassen in hun wasmachine. “Beklaagde had ook één van hun fietsen meegenomen, waarmee hij even later een winkeldiefstal pleegde. Tussendoor had hij ook al eens ergens een mountainbike meegenomen”, sprak de procureur. “Bovendien werd de man vorig jaar ook al eens betrapt bij een patrouille tegen inbraken in Nevele.”