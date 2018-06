324.000 euro boete voor zwartwerk op vissersboot 15 juni 2018

Rederij MacDuff uit Knokke-Heist heeft in de Brugse rechtbank een boete van liefst 324.000 euro gekregen voor zwartwerk op een van haar vissersboten. Van dat bedrag moet het bedrijf weliswaar 'slechts' 32.400 euro effectief betalen. Bij een controle vorig jaar bleek dat tussen 2 maart en 24 augustus in totaal 17 vissers niet waren aangegeven in het dimona-systeem van de RSZ. Aanvankelijk bracht het arbeidsauditoraat de zaakvoerster voor de rechter, maar zij werd vrijgesproken, omdat ze niet verantwoordelijk was voor de aangiftes. Uiteindelijk werd het bedrijf zelf voor de rechter gesleept. Volgens de verdediging was de rederij niet verantwoordelijk. "De Zeewet bepaalt dat schippers verantwoordelijk zijn voor de aangiftes als hun vaartuig niet in Belgische wateren vaart", stelde hun advocaat. De rechter oordeelde evenwel dat de eindverantwoordelijkheid wel degelijk bij de rederij lag. (SDVO)