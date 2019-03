3.000 euro voor overval op juwelier met 2,5 miljoen euro buit: Litouwer beweert “gebruikt” te zijn en vraagt mildere straf Siebe De Voogt

18u44 0 Knokke-Heist Een 25-jarige Litouwer tekent in de Brugse rechtbank verzet aan tegen de zeven jaar cel die hij 3,5 jaar geleden kreeg voor een gewapende overval op een juwelier in Knokke. Daarbij maakten vier overvallers in totaal 2,5 miljoen euro aan juwelen buit, maar Ovidijus N. kreeg naar eigen zeggen slechts 3.000 euro voor zijn deelname.

“Ze hebben mijn cliënt het vuile werk laten opknappen.” Voor amper 3.000 euro liet Ovidijus N. zich volgens zijn advocate zes jaar geleden overtuigen om juwelier Lebeau-Courally langs de Kustlaan in Knokke te overvallen. Samen met drie kompanen overmeesterde de Litouwer op 31 juli 2013 de eigenaar en zijn echtgenote. Beiden werden gekneveld, terwijl hun zaak werd leeggeroofd. De overvallers graaiden een honderdtal dure horloges mee, een aantal ringen en armbanden. In totaal bedroeg de buit liefst 2,5 miljoen euro. In september 2015 kreeg het kopstuk van de bende bij verstek negen jaar cel. Vijf andere Litouwers kregen celstraffen van vijf tot zeven jaar opgelegd. Ovidijus N. werd pas in januari aan België uitgeleverd door Oostenrijk. Hij had er eerst een gevangenisstraf van 6,5 jaar moeten uitzitten voor een overval in december 2013. In de Brugse gevangenis tekende hij meteen verzet aan tegen de zeven jaar cel die hij kreeg voor de overval in Knokke. “In zijn dorp werd mijn cliënt geronseld voor de overval”, pleitte zijn advocate Emilie Lingier. “Er was een economische crisis aan de gang. 3.000 euro was voor hem een serieus bedrag. Dat is in Litouwen bijna een jaar lang werken.” Uitspraak op 15 april.