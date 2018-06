25.000 boeken extra voor mensen met beperking 12 juni 2018

Het cultuurcentrum Scharpoord aan het Maxim Willemspad in Knokke-Heist heeft vanaf nu een extra aanbod boeken die specifiek bedoeld zijn voor mensen met een visuele beperking.





Voor mensen met een zichtbeperking, MS, dyslexie of afasie is het immers vaak een lastige klus om ontspanning te vinden in het lezen van een boek. Naast de huidige collectie luisterboeken op cd kunnen geïnteresseerden nu ook boeken kiezen uit 25.000 onlinetitels die gedownload of gestreamd worden en zo afspeelbaar zijn op pc, tablet of smartphone.





In cultuurcentrum Scharpoord kan je een account aanmaken, waarmee je als lener de mogelijkheid krijgt om tot maximaal vijf boeken mee te nemen, gratis en zonder beperking van uitleentermijn. Ook de Wablieft-boeken bestaan op dit onlineplatform.





Belangrijk: je hoeft niet specifiek een beperking te hebben om van de bijkomende dienstverlening te genieten. (MMB)