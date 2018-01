20 maanden cel voor wegpiraat die politiewagen ramt 19 januari 2018

02u46 0

Een 47-jarige man uit Knokke-Heist heeft 20 maanden cel gekregen, omdat hij in mei vorig jaar een politiewagen ramde in de kustgemeente. Dat gebeurde tijdens zijn penitentiair verlof.





Op 16 mei merkten ze de Audi A2 van Yves C. op. "Er was een bevel tot gevangenneming tegen hem uitgevaardigd en bovendien had de beklaagde nog een rijverbod lopen tot 2021", sprak de procureur. C. was na zijn penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis, waar hij celstraffen uitzat voor onder meer een resem verkeersinbreuken.





De wegpiraat had weinig zin in een terugkeer naar de cel en vluchtte weg. Toen hij klemgereden werd, ramde hij een politiewagen. Tijdens z'n arrestatie schopte C. bovendien tegen het scheenbeen van een hoofdinspecteur.





Ook in 2015 had de man zich tijdens een overbrenging naar de gevangenis al eens schuldig gemaakt aan smaad. (SDVO)