20 ijsberen trotseren de kou voor het goede doel Mathias Mariën

16 december 2018

17u31 1

De eerste ijsduik in het Duinenwatermeer in Knokke-Heist is een succes geworden. De koude temperaturen, het kwik van het water steeg niet boven 6 graden Celsius, kon de pret niet bederven. “Het evenement wordt een vaste waarde op de Lakeside Paradise kalender", zeggen de initiatiefnemers. “Het gure weer van de afgelopen weken en het ijskoude weer waren misschien een beetje spelbreker, maar dat weerhield de twintig ijsberen er alvast niet van het koude water in te duiken. Onder het toeziend oog van de reddersclub Knokke-Heist werd er zelfs gezwommen.” Daarna was het de beurt aan 28 wakeboarders, die gespreid over de hele namiddag vijfhonderd rondjes op de kabelbaan afhaspelden. De speciale dank van de organisatie gaat uit naar het Rode Kruis, jeugdraad Knokke-Heist en naar wielerclubs De Bumpers en de Passe-Vites. De opbrengst gaat naar het goede doel.