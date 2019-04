19-jarige student vrijgesproken voor geweld

tegen politie JHM

04 april 2019

13u59 0 Knokke-Heist Een 19-jarige student uit Louvain-la-Neuve is door de strafrechter vrijgesproken voor vermeend geweld tegen de politie. De rechter vond dat er geen bewijzen waren dat de student het geweld zelf veroorzaakte.

Op 7 september vorig jaar vierde E.S. met zeven vrienden in Knokke het einde van de examens. Tijdens het uitgaan raakte één van zijn vrienden slaags met een andere man. De politie kwam daarbij tussenbeide en bleef wat in de buurt. Later die nacht zagen ze E.S. staan wildplassen tegen een wagen en vroegen ze zijn identiteitskaart. De jongeman had die niet bij. Daarop nam de politieagent hem vast en begeleidde hem naar de combi. “En daarbij zijn ze inderdaad ten val gekomen”, sprak zijn advocaat. “Maar ze vielen allebei, ga het maar na op de beelden. Er is geen sprake van dat de agent gevallen is doordat mijn cliënt zich verzette. Die agent wilde hem tegen de grond werken en is zo slecht op zijn schouder terechtgekomen.” E.S. werd vrijgesproken en de agent kreeg zijn gevraagde 2.943 euro schadevergoeding niet.