180 inwoners geven naamsuggestie voor nieuwe Zwindijk Mathias Mariën

14 maart 2019

Op vraag van de internationale Zwincommissie lanceerde het gemeentebestuur van Knokke-Heist via zijn gemeentelijke publicaties een oproep voor een naam voor de nieuwe wandel- en fietsdijk die na de uitbreiding van het Zwin voortaan Knokke met Cadzand verbindt. Een 180-tal personen maakten hun suggesties over. De leden van de Zwincommissie zijn alvast opgetogen over de creatieve, leuke en vaak ook historisch sterk onderbouwde voorstellen.

De voorstellen zijn zeer divers. Sommige inwoners uit de Zwinregio haalden hun inspiratie bij gerenommeerde veldheren zoals Napoleon Bonaparte en Alexander Farnese of de voormalige president van Europa Herman Van Rompuy. Deze beleidslui krijgen het gezelschap van vooraanstaande natuurliefhebbers als schrijver Jean Massart, Zwinconservator Guido Burggraeve en Graaf Léon Lippens. Hadewijck Beyaert, een Zwingids die op tragische wijze om het leven kwam nabij haar geliefde Zwin, werd ook genomineerd. Maar ook een volksfiguur zoals Louise de Kubber-Van Grol (Louise “Kippes” of “van Grollens”) die als herbergierster op het einde van de zwindijk in het Retranchement de dijkwerkers, kanaalgravers en Belgische oorlogsvluchtelingen warm onthaalde en onderdak verschafte, blijft na een eeuw blijkbaar nog altijd bij velen in de herinnering verder leven.

Historische locaties zoals Dievegat, Hazegras, Sincfal, Honte, Vageland, Wulpen…worden ook veelvuldig aangehaald als geschikte naam voor de nieuwe Zwindijk. Natuurliefhebbers refereren dan weer liever naar de typische fauna en flora (ooievaar, kluut, haaientand, lepelaar, lamsoor, zeekraal…) van het Zwin. Ten slotte zijn er ook inzendingen met pacifistische en grenzeloze ambities zoals BE-NEdijk, de Open Grensdijk, Dijk van de Verdraagzaamheid, Dijk der Verenigde Provinciën…

Complexe procedure voor straatnaamgeving

Hoe de nieuwe Zwindijk uiteindelijk officieel zal heten, zal nog heel wat voeten in de aarde hebben want zowel Knokke-Heist als Sluis hebben specifieke wettelijke procedures inzake straatnaamgeving die op elkaar afgestemd zullen moeten worden.