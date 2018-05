17 procent geflitst in maand april 15 mei 2018

03u00 0

De flitswagen van de lokale politie heeft in de maand april 12.207 wagens op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 2.078 (ofwel 17 procent) te snel. Dat blijkt uit cijfers die de politiezone bekendmaakte. Eén hardrijder haalde zelfs een snelheid van 163 per uur waar slechts 90 is toegelaten. Voor dit roekeloos rijgedrag moet de bestuurder zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. In totaal reden ook 806 bestuurders te snel voorbij een vaste flitscamera. De lokale politie roept alle bestuurders nogmaals op om zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. (MMB)