17 miljoen euro om strand te beveiligen tegen stormen 29 mei 2018

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) trekt de komende vijf jaar zo'n 17 miljoen euro uit om het strand van Knokke-Heist te beveiligen tegen stormen. Dat vernam fractieleidster Cathy Coudyser (N-VA). De voorbije maanden spoelde er heel wat zand weg door enkele stormen. De bekende kliffen waren daarvan het gevolg. "Voor het gedeelte dat zich onder water bevindt, kan gebruik gemaakt worden van ongeveer 3 miljoen kubieke meter zand dat vrijkomt bij de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het is evenwel niet aangewezen om dit zand ook te gebruiken op het strand zelf. Daarvoor moeten we tussen 1,5 en 1,8 miljoen kubieke meter zand winnen en dan opspuiten op het strand", zegt minister Weyts. De werken zullen gespreid worden over de volgende vijf jaar. "Er zal geen zand opgespoten worden van juni tot en met september. In die maanden laten we de inwoners, toeristen en tweedeverblijvers in Knokke-Heist volop genieten", zegt Coudyser. (MMB)