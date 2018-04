163 in zone 90 tijdens flitsmarathon 20 april 2018

De lokale politie van Damme en Knokke-Heist heeft de resultaten bekendgemaakt van de flitsmarathon. In totaal reden 254 van de 1.656 gecontroleerde bestuurders te snel voorbij de flitswagen. Het politieteam trok vijf rijbewijzen in. De hardrijders haalden topsnelheden van 163, 157, 146, 140 en 129 per uur waar slechts 90 per uur is toegelaten. Voor dit roekeloze rijgedrag moeten de bestuurders zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. "Ons politieteam zette achttien buitenlandse en zeven Belgische hardrijders aan de kant", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. "Alle buitenlandse bestuurders betaalden onmiddellijk hun snelheidsboete. Tijdens de flitsmarathon reed ook één iemand onder invloed van alcohol. Een andere bestuurder kreeg een boete omdat hij zijn gsm gebruikte achter het stuur." Tijdens de flitsmarathon reden ook 107 wagens te snel voorbij een flitspaal. (MMB)