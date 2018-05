160 kilometer per uur in zone 90 24 mei 2018

De lokale politie van Damme-Knokke-Heist organiseerde op de N49 een snelheidscontrole met interceptiedispositief. De flitswagen controleerde 2.060 voertuigen op hun snelheid. 355 bestuurders (ofwel zeventien procent) reed te snel. Drie rijbewijzen werden ingetrokken. Één hardrijder haalde zelfs een snelheid van 160 km per uur waar slechts negentig is toegelaten. Voor dit roekeloos rijgedrag moet de bestuurder zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. In het kader van het lik-op-stukbeleid voor hardleerse bestuurders, zet de politiezone meer in op het onmiddellijk innen van verkeersboetes door middel van het gebruik van betaalterminals. De lokale politie roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. (MMB)