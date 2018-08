15 maanden cel voor inbreker die bewoonster slaat 18 augustus 2018

02u44 0

Een Algerijnse man die illegaal in ons land verblijft, heeft 15 maanden cel gekregen voor twee inbraken in Knokke, waarvan één met geweld.





Omdat de man nog geen strafblad heeft, kreeg hij de helft van de celstraf met uitstel. In de nacht van 10 op 11 april drong de man een woning binnen in Knokke, maar botste plots op de bewoonster die wakker was geworden.





De vrouw begon te schreeuwen waarop de illegaal haar een klap verkocht om te kunnen vluchten via de achterdeur die openstond. In het huis kon hij enkel twee koptelefoons buitmaken.





De man vluchtte, maar drong diezelfde nacht nog binnen in een mobilhome op een andere plaats in Knokke. In de mobilhome richtte hij flink wat schade aan. Hij bracht talrijke krassen aan in het interieur en ontregelde de batterijen. Vermoedelijk probeerde de illegaal de mobilhome te stelen. Maar dat ontkent hij. "Ik zocht gewoon een plaats om te slapen, zowel in de woning als in het huis", sprak de man.





De eigenaar van de mobilhome moet hij 1.213 euro betalen voor de toegebrachte schade. (JHM)