15 maanden cel voor 3.500 bestanden kinderporno op computer Siebe De Voogt

03 december 2018

13u30 0 Knokke-Heist Een veertiger uit Knokke-Heist heeft in de Brugse rechtbank 15 maanden effectief gekregen voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen.

De politie merkte op 3 februari vorig jaar op dat er kinderporno werd verspreid via het onlineplatform Gigatribe. Ook op Twitter was een verdachte uitwisseling te bemerken. Na onderzoek ontdekten de speurders dat David D. verantwoordelijk was voor de beelden. “Op z’n computer troffen we 1.500 foto’s en 2.000 video’s van kinderen aan”, vertelde de procureur. “De beklaagde bekende dat hij de laatste zes maanden dagelijks kinderporno had verspreid.”

Volgens z’n advocaat werd D. als kind zelf misbruikt. “De dagvaarding heeft z’n effect niet gemist. Hij heeft intussen hulp gezocht en vraagt nog een tweede kans.” Omdat de man in 1996 al eens 4 jaar cel kreeg, kon D. geen voorwaardelijke celstraf meer krijgen.